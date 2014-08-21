港报社评：全民退保势爆煲，香港莫走歪路--经济日报8月21日

此方案用意良好，不少长者大半生为香港打拼，若他们在退休后仍有稳定收入安享晚年，固然理想；且此方案亦令现时缺乏退休保障的市民，如家庭主妇等亦受惠，填补了制度空白。惟这个方案有两大严重缺陷，只怕好心做坏事。 其一，资源未用在刀口上。惟此方案不论贫富，一律派钱，无疑是在帮助基层长者安老之外，连经济能力良好的中产长者、甚至家财亿万的年长巨富，亦可雨露均沾，此显与社会保障必须扶贫济困的原则，有极大落差。 其二，全民退保迟早爆煲。退休保障涉长远财政承担，惟就连周永新亦推算，此方案将在2026年就入不敷支，最快2042年便花光政府注资爆煲收场。 事实上，这种由公帑与纳税人包底的「大镬饭」式全民退保，在不少欧美国家实施，惟在寅吃卯粮下，皆难逃财困或爆煲厄运，可令公共财政崩溃、国家几陷破产。 这份报告正好揭示，这种大洒金钱、人人有份的全民退保，在香港是行不通的。 其实要安享退休，关键是个人的规划，因只有自己才最清楚自己的退休需要。政府的角色，应是鼓励个人储蓄及完善现有制度，如优化强积金以提高回报，并在力所能及下改善综援等福利，为基层长者补底，此才是香港退休制度的出路。