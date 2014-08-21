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中国汇市 | 2014年 8月 21日 星期四 11:30 BJT

重发-****敬告客户：路透中文快讯7:17分所发人民币中间价已撤销****

亲爱的客户，您好，

8月21日本地时间7:17分所发人民币中间价红条及报导为20日旧稿件，由系统误发出。该稿件随后已撤销。给您带来的不便，敬请谅解！

今日中间价报导已于9:19分发出，参见
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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