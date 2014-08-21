《美国上市公司业绩公布日程表》--8月21日至8月28日

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
--------------------------------------------------------------------------------------------
8月21日 AMC Q2 2015 Salesforce.com, Inc. CRM 0.12 34 0.09
8月21日 BMO Q2 2014 Dollar Tree Inc DLTR.O 0.64 22 0.56
8月21日 AMC Q2 2014 Gamestop Corp. GME 0.18 21 0.09
8月21日 20:00 Q2 2014 Gap Inc GPS 0.69 34 0.64
8月21日 BMO Q3 2014 Hormel Foods Corp. HRL 0.48 6 0.42
8月21日 AMC Q4 2014 Intuit INTU.O 0.07 16 0.00
8月21日 BMO Q1 2015 Patterson Companies Inc PDCO.O 0.50 15 0.45
8月21日 AMC Q2 2014 Ross Stores, Inc. ROST.O 1.08 30 0.98
8月26日 AMC Q3 2014 Analog Devices, Inc. ADI.O 0.63 27 0.57
8月26日 BMO Q2 2015 百思买(Best Buy) BBY 0.32 26 0.32
8月27日 12:00 Q1 2015 Brown-Forman Corp. BFb -- -- --
8月27日 BMO Q2 2014 蒂芙尼(Tiffany) TIF 0.85 26 0.83
8月28日 AMC Q3 2014 Avago Technologies Ltd AVGO.O 1.05 18 0.74
8月28日 BMO Q2 2014 Dollar General Corp DG 0.83 25 0.77
8月28日 11:00 Q4 2014 Pall Corp. PLL 1.06 12 0.90
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN
新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN
美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN
金融市场假期一览表 HOL/CN
美国重要政经日程 US/DIARYCN
日本重要政经日程 JP/DIARYCN
中国重要政经日程 CN/DIARYCN
香港重要政经日程 HK/DIARYCN
台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 王颖；审校 白云)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。