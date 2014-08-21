《香港报摘》--其他报纸重要消息8月21日

* 明报

--中国平安 上半年业绩胜预期，银行业务盈利贡献首次超过人寿保险，令市场对其估值偏向有所动摇，股价昨天不升反跌。平保董事长马明哲表示，相信保险、银行和投资三大业务仍可平衡发展，10年内形成集团三大支柱。

--恒基地产 两个市区单幢楼盘准备推出，其中深水埗福荣街＂晓盈＂以平均实尺15,358港元首推50个单位，整批单位折实后平均实尺高见13,715港元，较长实 4月推售的同区＂丰汇＂折实平均实尺1.02万港元高34%。同系西环22个月楼花＂浚峯＂，拟周内上载售楼书，料9月推售。

* 星岛日报

--周大福 今季零售值及同店销量均按年下跌，主席郑家纯表示，去年4至6月出现抢金潮，推高同期销售额基数，令今年首季业绩相对较弱；他表示，踏入8月传统旺季后销售额将回复正常水平，对下半年珠宝零售业务感到乐观。

* 苹果日报

--受世界盃效应及电视盒子影响，电视广播 6月底止中期盈利跌9%至7亿港元，中期息0.6港元，为近三年来最差的中期业绩。公司收入一大主力的海外市场收入几乎全面报跌，期内最高收视的剧集综合平均收视点按年跌4.3个百分点，流失近28万观众。

* 东方日报

--受俄乌紧张局势影响，吉利汽车 上半年出口销情未如理想，拖累整体业绩表现。行政总裁及执行董事桂生悦称，随着下半年数款新车推出，相信有助销情回暖。

* 文汇报

--中兴通讯 刚中标杭州地铁4号线4GTD-LTE车地无线通讯项目，预计明年初乘客可收看到基于4G技术的实时更新媒体广告、电视剧、赛事直播等多媒体讯息。

* 大公报

--金山软件 上半年纯利增长6.8%，首席财务官吴育强表示，上半年猎豹移动“收费模式”转型成功，令该项目收益增加1.4倍，带动纯利增长。此外，他又指出，第三季公司将推出四款手机游戏，料全年的移动互联网业务收入占比将由第二季的20%升至25%。

--中国电信 7月份3G上客量达145万户，较6月份急升12.4%，连升四个月，亦创今年单月净增最多客数。不过，中国电信指，面对竞争对手的4G服务攻势，加剧市场竞争。（完）