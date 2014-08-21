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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 09:37 BJT

金属期市：伦铜守在7,000美元上方，静候中国制造业数据

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。

墨西哥国会周三敦促政府，取消铜生产商墨西哥集团(Grupo Mexico)在全球最大铜矿场之一的运营特许权，本月稍早该处矿场发生有毒物质外溢。

针对澳洲矿业大亨及政治人物Clive Palmer的辱华言论，中国外交部已发出谴责。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 戴素萍/龚芳)
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