芝加哥期市：大豆期货自合约低点反弹，但供应前景限制涨幅

Pro Farmer Midwest Crop Tour周三预计，伊利诺伊玉米单产将达到创纪录的每英亩196.96蒲式耳，高于去年的平均值每英亩170.48蒲式耳，也高于三年均值149.36蒲式耳。

该考察不预测大豆单产，预估伊利诺伊州3英尺乘3英尺种植面积平均结荚数量为1,299.17个，高于去年预估的1,115.97个，也高于三年均值的1,085.35个。

该报告令外界预期，未来几个月美国农业部将提高玉米和大豆单产预估。农业部之前已做出产量将创纪录的预估。

Pro Farmer人员将于周五公布对美国作物总产量的预估。

美国农业部将于周四公布一周出口销售数据。分析师估计，上周美国小麦销量为35万至50万吨，玉米销量65万至100万吨，大豆销量85-115万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 548.25 -1.75 -0.32% -1.48% 549.27 45

CBOT玉米 367.25 -0.25 -0.07% -1.34% 372.98 45

CBOT大豆 1039.00 1.00 +0.10% -1.31% 1073.01 29

CBOT稻米 $12.92 -$0.01 -0.12% -0.35% $13.04 57

美国原油 $93.42 -$0.03 -0.03% -1.12% $99.28 32

汇率

欧元/美元 $1.326 $0.000 -0.02% -0.47%

美元/澳元 0.928 -0.001 -0.06% -0.20%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/王颖；审校 李婷仪/徐文焰)