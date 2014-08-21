港报财经评论：不宜尽信淡友警号--信报8月21日

不宜尽信淡友警号 /习广思

美股经过一轮调整后，纳指重上14年高位，标指离今年高位只差一步。美股7月调整，先由大行转軚看淡，但目标只限第三季，理由是市场需要时间消化加息预期。事实上，投资者一时怕提早加息，一时预期加息压力减，他们正在加息预期中挣扎。美股整体上呈整固格局，且走势开始两极化，大股跑赢细股，科技股再跑赢大市。美股这轮调整幅度较预期小，每当接近新高水平，不看好的投资者再警告泡沫极大、估值太贵，随时“爆煲”。不过，过去一年不断唱淡的不看好的投资者，都没有一次准确过。席勒（Robert Shiller）身为诺贝尔得奖人，又是经周期性调整市盈率（CAPE）指标的始创人，其说法总有人留意。

席勒早已是美股非常不看好的投资者，周二晚再唱淡，理据是Shiller P/E量度的美股市盈率已达26.22倍，较过去20年都要高，这种高估值很快会受挫；而冲击股市的因素包括全球经济发展不稳定、联储局在缩减QE等。席勒又认为，股票、债券和房地产统统太贵，造成这样的趋势是投资者对未来太过担忧。教授的警告是否成立，见仁见智，但许多人早指出Shiller P/E的弱点在于无法预测短期市况，只适用于长线预期，这里讲的长线，是讲一个十年。Shiller P/E是通过采用过去前十个获利年度的简单平均值，再相对商业周期作出调整。但是，这个长期十年的平均值，却忽略了通胀因素、流动性和波动性，以及其他股市的结构性变化。

Shiller P/E的长期平均值约16.55倍，现时在26倍，美股当然显得估值高。但是，瑞银报告指出，过去20年内只有9个月低于这个长期平均值，意味这指标一直高估股市，如果投资者怕贵而不敢买股票，过去20年会错过股市升浪。以一个长达十年的估值指标来审视现时的美股，是否恰当？不过，无论是Shiller P/E或者基本市盈率（标普500指数19.5倍）来看，都反映美股估值已偏高，但估值由低转高，不代表泡沫将爆破；相反，投资者可以有三个选择：一是美股没有泡沫，继续持有；二是泡沫将破，转揸现金；三是认为泡沫或出现，风险增加，但继续买股票。

圆汇短线或贬至104.13 /苏子

昨天欧洲入市前夕，美元兑日圆已经突破20天保历加通道的103.03日圆重要顶部阻力，及上月30日的103.08日圆高位阻力，暂见最高103.33日圆水平，此高位与4月7日所造的103.39日圆高位阻力相若，若突破，则上半年的105.44日圆高位跌至100.73日圆低位的61.8%反弹目标，将面对严峻考验。留意昨天欧洲市早段，美元兑日圆的9天RSI指标已升至接近80的超买水平，倘若昨晚美国入市后，美元兑日圆能无视技术上已经进入超买水平，成功升逾4月17日103.39日圆高位阻力波动及收市，则稍后汇价将在技术上已陷入超买情况下继续走高，而上述的61.8%反弹目标在此情况下不难顺利突破。

短线而言，美元兑日圆回落时的关键支持区已变为102.7/103日圆，只要稍后的调整可以一直稳守此支持区不破，料整体走势将朝着4月4日的104.13日圆高位阻力迈进。过去13周，美元兑日圆每天平均波幅只有39.2点或0.38%，美元兑日圆的高低位分别为103.33及102.87日圆，波幅为46点子，即已经超逾近期的平均波幅，故昨天亚洲市美元兑日圆可说是在波幅扩大的情况下突破上述的重要阻力。理论上，将有利昨晚美国市顺利升逾4月17日的103.39日圆高位阻力收市。不过，若然昨晚美国市美元兑日圆并未见顺利在此高位阻力以上收市，反而更来个反高潮，返回103日圆关口以下，使到日线图呈现近射击之星的不利形态，那几可肯定，昨天亚洲市的破位为假突破走势陷阱，稍后汇价料在短线技术走势呈现超买情况下，将继续以上落市的走势模式运行，暂时无望向上展开爆炸性的上升浪。

目前汇市最大的问题，便是波幅不足，加上日均成交额亦大幅下跌，因此在这种低波幅环境，令到不少汇市投资者即使看见了破位，亦会担心可能是假突破，因此即使已采取破位追入的策略，但当看见汇价的升势很快便无以为继的话，亦只好果断地迅即获利平仓，以免出现由赚变蚀的情况。倘若昨晚美元兑日圆意外地以射击之星形态低收，对后市的走势将是十分恶劣的讯号。