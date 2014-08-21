港报财经评论：平保业绩佳，券商有好评--经济日报8月21日

平保业绩佳，券商有好评 /林瑞芬

中资金融股无甚动静，支持恒指慢升的蓝筹股，只是香港地产股及公用股，动力受制。恒指昨收报25,159，微升0.15%，大市成交额703亿港元。煤气 、电能 、中电 、恒地 及新地 等昨创下52周新高。平保 佳绩，不过为市场预计之内，昨未能乘业绩抽升助大市升。昨收报65.35港元，跌0.68%，而同是业绩符合市场预期的中行 ，昨收报3.67港元，跌0.27%。

国指昨收报11,055，微跌0.35%，仍处突破降轨后近11,000反覆争持之状况。恒指要更上一层楼，还是要国指升势的配合。中资金融股未肯发力，恒指短期的上升空间收窄。恒指一浪高于一浪，但技术分析指标RSI有点跟不上，构成顶背驰隐忧。若然金融股仍不肯发力，而其他蓝筹股又支持不了大市升浪，探顶后掉头回吐，就要作好两手的准备。恒指连番破关，目前最简单的策略是放止赚位于24,000，再一级一级摸高试26,400，摸多高实难算准。摩通发表报告认为25,000乃技术大位，一旦确认突破，有机上试2007年高位近32,000点。美好的憧憬，不忘告诫切忌盲目，所做的买卖决定，还是以公司的盈利能力为先。

分析平保业绩，上半年受2013年以来，国内资本市场持续低迷影响，保险资金组合净已实现及未实现的收益由2013年上半年的收益15.24亿港元转为2014年同期的亏损9.57亿港元。同时，按会计政策要求计提的保险资金投资组合可供出售金融资产减值损失由2013年上半年的10.52亿港元大幅增加至2014年同期的76.08亿港元，其中二季度计提减值损失额度为45.12亿港元。从而影响保险资金组合的投资成绩，总投资收益率由4.9%下降至4.3%。虽则如此，平保上半年仍可实现归属于母公司股东的净利润213.62亿人民币，同比增长19.3%，也反映集团作为综合金融企业的平衡术。总计上半年，寿险业务占利润的43.3%、产险占20.9%，而其他业务占35.8%，而去年同期比率为51.9%、19.4%及28.7%。期内，产险业务的利润按年增长28.8%，其他的48.5%；而寿险则微跌0.5%。寿险新业务价值增长同比为16.7%，主要得益于代理人数量及效率推动，银保新单同比增长68%，团体业务新单同比增长21%也是推手。

中行坏帐虽升，股息7厘吸引 /余少文

国企指数继续跑输大市，但认为目前要居安思危，不妨留意高息股，尽管内银股面对不良贷款双升问题，股价如出现调整也是不错的选择。中国内地股市偏软，国企指数则跌38点，收报11,055点，成交额84亿港元，不足40%主板H股可以上升；而红筹指数跌5点，收报4,900点，成交额84亿港元，主要是早前强势的电讯股回落拖累。虽然国指近期走势落后于红指和恒生指数，是憧憬国指可以追落后。但从另一角度来看，红指和恒指都有部分技术指标出现疑似顶背驰，即使红指前日成交量增加，可惜高位有阻力，昨日又冲高后倒跌，故投资者在目前市况应该居安思危，一旦大市出现逆转，也可以有低位入市。当然，港股目前属于资金市，若然资金持续涌入股市，担心的顶背驰、成交缩等问题便不是问题。

至于内银股陆续派发成绩表，四大行之末的中国银行 半年多赚11%至897亿人民币，连同重庆银行 、哈尔滨银行 和重庆农村银行 的中期盈利都录得双位数增长，上述四行表现最好是哈尔滨银行增长26%，其次是重行的18%，反映业务较小的银行的增长较大。上述四行除了盈利齐齐录得双位数增长外，也同样面对不良贷款双升的问题，中行不良贷款额859人民币，较去年同期升17%，不良贷款率1.02%是该四行最高；而重行不良贷款额最少只有5.4亿人民币，不良贷款率又是最低的0.54%，但不良贷款额较去年底增长高达51%，是不良贷款增幅最多的内银股。不管增长多少，都面对贷款质素转差的压力。

当然，提及的不良贷款双升，对于内银股而言，跟商业银行2007年和2008年时处于高位可谓有颇大距离，因为当时商业银行不良贷款余额超过1.2万亿人民币，不良贷款率亦逾6%，目前不良贷款额不足7,000亿人民币，不良贷款率1.08%。只是证券商担心内银股资产质素问题，多份证券报告齐忧虑下，股价难免受压。虽然中行、重行和哈行的净息差都较去年底回升，似乎利率市场化对他们没有太大影响，但中行第二季净息差只有2.25%，是过去三个季度最少，相信利率市场化下会推高银行存款成本，也会令净息差逐步受压。