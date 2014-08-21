《独家新闻》贝恩资本将投资鞋履商TOMS Shoes--消息

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透纽约8月20日 - 据知情人士，私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)已达成协议，将收购休闲鞋生产商TOMS Shoes的50%股份，此笔交易对TOMS估值约为6.25亿美元，包含债务在内。
消息人士称，贝恩在TOMS股份拍卖中击败其他私募股权投资公司胜出，最快周三会宣布这宗交易。TOMS创办人及唯一所有人Blake Mycoskie将保留其他一半股份，并继续掌舵。
由于交易尚未公开，消息人士要求不要具名。贝恩和TOMS公司代表未立即回应置评要求。
TOMS每卖出一双鞋，就会相应捐赠一双鞋给发展中国家有需要的孩童。该公司销售眼镜时也基于同样的捐赠原则。
一名消息人士表示，贝恩资本的投资将用来促进TOMS的业务计划和赞助其慈善活动。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。