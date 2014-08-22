《台湾金融市场一周展望》央行让步海外银行分行承做台币NDF，但料难激起涟漪

* 台湾央行开放海外分行承做NDF，恐难活络现汇市场

* 关注美联储杰克森霍尔年度会议对全球金融市场影响

* 周末前台股有像样反弹，但缺乏大涨动力

* 短多停损离场，债市沉吟

记者 高洁如

路透台北8月22日 - 在台湾政府极力推倡金融服务业的重要性之下，金管会的〞金融进口替代〞业务有了长足进展。台湾央行从善如流，本周称将开放台资银行海外分行可承做台币无本金交割远期外汇(NDF)。

在央行禁止台币NDF业务十多年后，在寿险业每年庞大的避险交易需求下，现在台资银行可藉由海外分行来分一杯羹。央行这一新措施料有助提高台湾金融业的手续费收入。但初步来看，对目前宛如一滩死水的台北外汇现货市场可能还激不起太大涟漪。

尽管目前央行具体开放措施尚未底定，银行仍在等待央行最新的指示。不过，一位不愿具名的小型商银交易人士认为，〞如果央行是在压力之下开放的，你觉得他幅度会大吗?〞

多数交易人士认为，央行管控现汇价格无所不用其极，如今虽答应开放海外分行可承做台币NDF，但前提一定要稳定现汇市场，在此情况下，预料对现汇市场的影响可能会相当轻微。

台湾央行总裁周三晚间表示，央行考虑开放给台资银行的海外分支机构承做台币NDF(无本金交割远期外汇)，但开放之后不能回到台湾境内抛补。

交易人士认为，虽然全球外汇市场的波动率近期急转直下，但是台币现货市场今年以来每日盘中波动除去作价的高低值，每日实质波动程度却只有2-3分、甚或不到，宛如停滞般的交易行情令交易人士怨天载道。

也有交易员表示，虽然央行一向认为平稳的外汇价格是市场之福，但厂商逐渐失去汇率风险的戒心，养成〞反正汇率平稳，何需避险〞的心态，长此以往也不见得是好事。

**关注美联储与全球央行年会**

至于周末的美联储杰克森霍尔年度会议预料会是全球金融市场关注的重点。

美联储主席叶伦计划在杰克森霍尔年会上发表讲话。今年会议的主题是“重新评估就业市场动向”。此外，欧洲央行总裁德拉吉也将在会中发表讲演。

汇市交易员认为，国际美元续涨力道在美联储主席杰克森霍尔会议谈话前夕略见舒缓，加以月底将至出口商抛汇卖需料持续增加，较利于台币实质交投下周区间偏升，不过近期外资交投方向尚未明朗，仍须关注攸关外资动向的台股表现及国际盘势。

“尽管叶伦讲话较为温和保守，但谈话前夕市场仍趋于谨慎。”一位当地大型汇银交易人士称。

交易员也说，近日外资略为偏向汇入，但量能不大，暂难看出明确交投方向，短线交投仍以进、出口商实质买卖汇需求为主。交易员预估下周台币主要交易区间暂看在29.950-30.000。

美元指数 周五亚洲盘初盘旋在2014年高点下方，美元指数暂报82.1左右，脱离去年9月初以来的高点82.364。本周美元指数仍升0.9%，并有望录得1月末以来最佳周线表现。乐观的楼市数据以及强硬的美联储会议记录共同对美元构成强大推动力。

**台股反弹、台债料低档整理**

台新投顾总经理庄明书则表示，周末前台股 因生技股突破重围，且金融股也反弹，这令台股一扫先前阴霾、大幅反弹逾1%以上，大幅优于亚股。

但对下周台股行情，外界的期待并不大。庄明书认为，近期中小型股虽跌深并反弹，但大型股在苹果 近期连续突破股价新高纪录之后，并未同步跟进，这显示股价仍待整理，预料台股将在季线约 9,309点附近盘整，下周的区间估约在9,150-9,450点。

此外，下周四也是新加坡摩台指的结算日。目前外资在摩台指的空单约在7,000-8,000口，较先前上万余口已有所收歛，预料结算前后台股可能不会有大行情。

债市方面，交易员则认为，五年公债103/10 殖利率在本周短多停损离场后，料呈现量缩弱势整理，区间暂看1.15-1.20%。

一证券商交易主管指出，新10年券103/13 将在9月4日开始发行前交易，由于同年期现券103/6 筹码高度集中，近期交易清淡，因此下周市场会开始反映观望103/13登场的气氛，让债市交易偏向冷清。

〞10年券快上场了，发行前交易殖利率会不会与五年券拉开，或是守在这，值得观察。〞一大型银行交易主管说。

在外部因素方面，一证券商交易主管则认为，相较于市场高度聚焦叶伦的讲话，他反而认为欧洲央行总裁德拉吉的谈话内容更重要。

〞以欧洲的情势来看，势必要释出更多宽松措施，这也让美债殖利率弹升不易。〞他说。