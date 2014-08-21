版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 10:06 BJT

《汇市简讯》澳元/美元大幅走跌，因汇丰中国PMI数据疲弱

0150GMT

* 澳元/美元跌至0.9250下方，此前出炉的汇丰(HSBC)中国制造业采购经理人指数(PMI)初值较预期疲弱

* 澳元正测试约0.9240美元的支撑水准，但0.9200/10有较强的支撑

* 0.9200/10是今年5月数次下探低点的区域所在

* 澳元/美元的主要支撑在200日移动均线切入位0.9175。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐