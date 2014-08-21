《焦点》英国央行考虑结束危机时期的货币市场措施

在重新评估后，英国央行可能恢复采用2009年之前的“平均准备金制度”，根据这项制度，各银行自行设定每月的平均准备金目标。

如果银行准备金超出或未达到目标，都会遭到惩罚，这可以鼓励银行业使用货币市场管理短期流动性需求。

英国央行在2009年暂停平均准备金制度，因为实施量化宽松的资产购置后，准备金供应反映更多的是刺激政策规模，而非来自银行业的需求。

从那以后，便未要求银行设立准备金余额目标。