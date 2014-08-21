《焦点》英国央行考虑结束危机时期的货币市场措施

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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在重新评估后，英国央行可能恢复采用2009年之前的“平均准备金制度”，根据这项制度，各银行自行设定每月的平均准备金目标。
如果银行准备金超出或未达到目标，都会遭到惩罚，这可以鼓励银行业使用货币市场管理短期流动性需求。
英国央行在2009年暂停平均准备金制度，因为实施量化宽松的资产购置后，准备金供应反映更多的是刺激政策规模，而非来自银行业的需求。
从那以后，便未要求银行设立准备金余额目标。
央行官员费希尔在2011年时曾说，恢复实施平均准备金制度，是最有可能的作法。费希尔最近刚卸下负责货币市场的MPC委员职位。(完) (编译 李春喜/王丽鑫/李婷仪 审校 蔡美珍)
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