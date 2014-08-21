新债招标：中国进出口行一年债收益率4.2546%，七年5.0169%--业内人士

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透北京8月21日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标发行的一年期固息增发债(实际剩余期限近七个月)，中标收益率为4.2546%，五年期增发债中标收益率为5.0169%。
另据业内人士透露，上述两期债的投标倍数依次为2.74倍和2.35倍。
今日招标两期债为进出口行今年第53及54期债，其中第53期为17期 的增发债(实际剩余期限近七个月)，票面利率4.55%；第54期为50期 的增发债，票面利率5.08%。
具体发行条款如下：
53期(17期增发) 54期(50期增发)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 七年固息
招标时间 8月21日10:00-11:00
中标方式 单一价格中标（荷兰式）
缴款日 8月25日
起息日 3月18日 8月12日
发行期 8/21-8/25
上市日 8月27日 8月29日
基本承销额 无 无
发行手续费 无 0.10%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 边竞/张喜良)
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