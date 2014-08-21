台湾财政：明年预算案将出售台积电和中华电共筹资646亿台币--消息

行政院指出，2015年的岁入岁出相抵差短为1,604亿台币，较2014年减少489亿，约减23.4%，差短数连同债务还本660亿台币(占税课收入5%)，合共尚须融资调度财源为2,264亿台币(占岁出11.6%)，全数以发行公债及赊借收入予以弥平。