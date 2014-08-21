台湾财政：明年预算案将出售台积电和中华电共筹资646亿台币--消息

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透台北8月21日 - 台湾二位熟知此事消息人士周四表示，2015年中央政府总预算案中估将出售包括台积电 、中华电 等个股，将筹资646亿台币。
2015年总预算案中，政府释股对象包含台积电(1.77亿股)筹资213亿台币；中华电(1.55亿股)筹资142亿台币；兆丰金 (3.67亿股)筹资97亿台币；中钢 (3.43亿股)筹资89亿台币；合库金 (2.63亿股)筹资47亿台币；台肥 (0.95亿股)筹资58亿台币。
今日行政院通过的2015年总预算案中，岁入共编列1兆(万亿)7,993亿台币，较上年度预算数1兆7,069亿，增加924亿台币，约增5.4%。岁出共编列1兆9,597亿台币，较上年度预算数1兆9,162亿，增加435亿，约增2.3%。
行政院指出，2015年的岁入岁出相抵差短为1,604亿台币，较2014年减少489亿，约减23.4%，差短数连同债务还本660亿台币(占税课收入5%)，合共尚须融资调度财源为2,264亿台币(占岁出11.6%)，全数以发行公债及赊借收入予以弥平。
行政院指出，2015年总预算连同特别预算之累积债务未偿余额为5兆5,458亿台币，占前三年度国内生产毛额平均数之38.0%，较2014年的38.1%，降低0.1个百分点。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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