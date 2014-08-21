《分析》充裕现金难带动全球经济，各国央行货币政策正常化可能推后

**夏季低潮？**

德拉吉、叶伦都在本周出席怀俄明州杰克森霍尔会议的央行官员名单上。他们可能要大费周章说明，全球经济现况究竟是许多国家共有的持续问题，或者只是特定的小问题。

例如，日本第二季经济环比年率为下滑6.8%，创2011年3月以来最严重的萎缩。但日本希望这主要是由于4月1日调升消费税影响家户支出所致。

同样的，英国薪资下滑，一部份可以归因于一年前所得税最高税率下调后，推高了薪资。但这项因素的影响终将消失。

不过以整个G7来看，经济成长速度远低于趋势水准。美国、德国、日本、法国、英国、意大利以及加拿大，1981-2013年的平均年成长率只略高于2%。今年的预估为低于1.5%。

而这还没把俄罗斯制裁、中东石油供应受干扰，或其他地缘政治压力等可能的长期影响算在内。

包括卡尼与德拉吉在内的许多决策官员，已承认目前发生的许多事件，超出央行的控制能力。

“地缘政治风险升高，新兴市场经济体与全球金融市场的情势发展，都可能对经济情况带来负面影响，包括透过影响能源价格与全球对欧元区产品需求等方式，”德拉吉本月稍早表示。