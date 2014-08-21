中国煤炭：对合法煤矿产能建档登记，未经核准煤矿一律停产--发改委

路透北京8月21日 - 中国国家发展和改革委员会发布通知称，省级煤炭行业管理部门要对所有合法生产煤矿的生产能力进行建档登记，以遏制其超能力生产。所有未经核准但已建成并组织生产的煤矿，一律停产。

周四刊登在中国国家发改委网站上的通知称，当前，部分煤矿超能力生产行为屡禁不止，严重扰乱市场竞争秩序，存在严重安全隐患。各省级煤炭行业管理部门要按属地原则，将所有已登记煤矿生产能力情况于今年8月31日前报国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局。

“2014年上半年煤炭产量已超过登记公布生产能力50%的煤矿，下半年要合理安排生产计划，确保年度煤矿不超能力生产。”通知称。所有未取得采矿许可证和安全生产许可证的煤矿，不得投入生产。

通知认为，所有煤矿要按照登记公布的生产能力和承诺事项组织生产，合理安排年度、季度、月度生产计划。煤矿年度原煤产量不得超过登记公布的生产能力，月度原煤产量不得超过月均计划的110%；无月度计划的，月产量不得超过登记公布生产能力的1/12。

而对违规超能力生产的煤矿责令停产整顿、暂扣安全生产许可证和矿长安全资格证，并对煤矿处50万元人民币以上200万元以下的罚款，对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下罚款。

通知称，国家能源局、国家煤矿安监局将分地区对所有煤矿生产能力在全国范围内进行公告，并将通过国家能源局、国家煤矿安监局、中国煤炭工业协会门户网站向社会公开。煤矿签订的《煤矿按照登记公布生产能力组织生产的承诺书》通过新闻网站向社会公开。

而此前国务院出台促进煤炭行业平稳运行的意见就指出，遏制煤矿超能力生产，制止未核准先生产、未取证就生产，营造公平的市场竞争环境，保障煤矿安全生产，促进煤炭行业平稳运行。（完）

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