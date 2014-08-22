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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》台塑化10年公司债利率料在1.89-1.94%

路透台北8月21日 - 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑石化 周五(22日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.89-1.94%区间。

另据接受路透调查的承销商预估区间显示，本次标售的五年期公司债得标利率将落在1.40-1.45%。

承销商表示，市场对台塑化10年券的看法较不一致，预估得标利率的大区间在1.85-1.97%。因近期美元国际债大量发行，令寿险业等主要买盘对利率有所要求，不过台塑化一向对自家公司债较有看法，因此得标利率会落在哪，难以预期。

台塑石化将于明日上午标售60亿台币无担保公司债，期限为五、10年，其中五年期预计发行30亿台币、10年期发行30亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%。(完)

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