台湾汇市：台币实质交易盘初趋跌，因美元续强及汇丰中国PMI欠佳

路透台北8月21日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易趋跌。交易员认为，受到国际美元续强、汇丰中国8月PMI不佳及台股下跌等影响，台币盘初实质交投向30元靠拢，吸引出口商抛汇卖压增温带动早盘交投转热，料今日台币主交投暂在30元附近整理。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。
汇银人士表示，在汇丰中国8月制造业PMI出炉后，不仅拖累台股跌幅扩大，亦稍有助贬台币实质交投挑战30元整数关卡，惟随着出口商抛汇卖需增加，令台币主交投暂回到30元下方整理。
“台币(实质交投)有碰到30.00元，出口商有变多。〞一位当地大型商银交易人士说。
至于资金流向方面，另有交易员称，早盘主要消化出口商抛汇卖需，进口商交投意愿略有降温，至于外资交易方向则尚不明显。
本地时间10:04，交易员表示，台北外汇成交量为1.96亿美元，交投趋热，上日同时段为0.85亿美元。台股加权股价指数 早盘跌幅扩大至0.7%。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘缩减。一个月远汇报价 暂报在29.972/29.980左右，上日纽约盘收在29.970。
韩国韩元 周四早盘持在1,022-1023附近，上日收报1,022.7；人民币兑美元 开盘报6.1450元，上日收报6.1413元。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.970-30.000，上交易日全日主要区间在29.975-30.000。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.980-30.010
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(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)