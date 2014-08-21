香港数据：7月CPI按年升4%高于上月，因部分住户已用完政府电费补贴

路透香港8月21日 - 香港统计处周四公布，7月综合消费物价指数（CPI）按年升4%，较6月3.6%有所升幅，因部分住户已用完政府所提供的一次性电费补贴。

剔除一次性纾困措施，7月基本通胀率按年升3.3%，较6月3.4%略低，主要是由于私人房屋租金及旅游费用升幅收窄所致。4-6月的三个月期间平均每月升幅为0.2%。

政府发言人表示，基本通胀缓和的趋势在七月持续，主要受惠于私人房屋租金的按年升幅放缓，及进口价格升幅温和所致。然而，整体通胀在七月份回升，主因是部分住户已用完政府所提供的一次性电费补贴。

发言人续指，鉴于来自本地及外围的价格压力大致温和，基本通胀在今年余下时间应会维持受控。

（单位:%） *2014年7月 2014年6月 2013年7月

综合消费物价指数 +4.0 +3.6 +6.9

甲类消费物价指数 +4.6 +3.7 +12.0

乙类消费物价指数 +4.0 +3.6 +5.0

丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +4.0

基本通胀率 +3.3 +3.4 +4.2 (完）

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