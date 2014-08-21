香港数据：7月CPI按年升4%高于上月，因部分住户已用完政府电费补贴

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透香港8月21日 - 香港统计处周四公布，7月综合消费物价指数（CPI）按年升4%，较6月3.6%有所升幅，因部分住户已用完政府所提供的一次性电费补贴。
剔除一次性纾困措施，7月基本通胀率按年升3.3%，较6月3.4%略低，主要是由于私人房屋租金及旅游费用升幅收窄所致。4-6月的三个月期间平均每月升幅为0.2%。
政府发言人表示，基本通胀缓和的趋势在七月持续，主要受惠于私人房屋租金的按年升幅放缓，及进口价格升幅温和所致。然而，整体通胀在七月份回升，主因是部分住户已用完政府所提供的一次性电费补贴。
发言人续指，鉴于来自本地及外围的价格压力大致温和，基本通胀在今年余下时间应会维持受控。
（单位:%） *2014年7月 2014年6月 2013年7月
综合消费物价指数 +4.0 +3.6 +6.9
甲类消费物价指数 +4.6 +3.7 +12.0
乙类消费物价指数 +4.0 +3.6 +5.0
丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +4.0
基本通胀率 +3.3 +3.4 +4.2 (完）
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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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