美国个股：巴菲特认错，伯克希尔支付89.6万美元罚金和解反垄断指控

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透8月20日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 公司同意支付89.6万美元罚金，以和解美国政府的指控。政府指控该公司未能申报增持建筑产品企业USG Corp 股份一事，从而违反了反垄断法规。
这项民事处罚有待法庭批准，有望和解当局的指控。周三，美国司法部和联邦贸易委员会控告伯克希尔违反了Hart-Scott-Rodino反垄断法，因其未提前向监管者告知2013年12月9日的增持交易。
旨在保护竞争的该反垄断法要求，部分交易需获得监管当局批准。伯克希尔于2014年1月3日纠正了错误做法。
“我们忽视了申报要求，所以犯下错误，”巴菲特在声明中称。他担任伯克希尔的董事长和执行长。
2013年12月9日，伯克希尔以2.438亿美元USG公司可转换票据交换2,139万普通股，从而在USG持股达到约28%，价值超过9.5亿美元。
监管当局称，伯克希尔应按要求提前申报此事，因新股份超过了最低限额的三倍，但该公司未予申报。巴菲特表示，“我们后来才”认识到需要申报。
伯克希尔经营逾80家企业，股市投资超过1,190亿美元。根据该公司2013年公布的151.4亿美元营业利润，89.6万美元罚金只相当于其半个小时的获利。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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