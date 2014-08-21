《全球汇市》美联储立场转强提振美元劲升，中国PMI数据打压澳元下跌

新西兰元 跌至五个半月低点0.8347美元。新西兰央行上月暂停收紧政策周期之后，新西兰元已经失宠。
就在美联储官员可能讨论提早紧缩政策的好处时，英国央行两位决策官员本月实际上对升息投下赞成票。
英国央行两名委员意外投票赞成收紧政策，这可能重新燃起外界对2014年年内升息的臆测。
英镑兑全面走强的美元保持坚挺，兑欧元则走升。欧元兑英镑 跌至一周低位0.7968英镑。
澳洲对其最大出口市场中国的消息向来敏感，中国疲弱的PMI调查报告令澳元进一步承压。已因美元表现强劲而疲弱的澳元 一度低见0.9235，最新报在0.9245美元，日内跌幅为0.5%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3247 1.3258 -0.08 -3.62 1.3745
美元/日圆 103.86 103.73 +0.13 -1.37 105.30
欧元/日圆 137.58 137.53 +0.04 -4.94 144.73
美元/瑞郎 0.9141 0.9131 +0.11 +2.39 0.8928
英镑/美元 1.6578 1.6594 -0.10 +0.13 1.6556
美元/加元 1.0980 1.0966 +0.13 +3.39 1.0620
澳元/美元 0.9246 0.9286 -0.43 +3.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8354 0.8372 -0.22 +1.80 0.8206
澳元/日圆 96.030 96.320 -0.30 +2.32 93.850
新西兰元/日圆 86.760 86.840 -0.09 +0.41 86.410
英镑/日圆 172.18 172.13 +0.03 -1.23 174.33
澳元/新西兰元 1.1064 1.1088 -0.22 +1.99 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/张明钧/艾茂林/李婷仪 审校 徐文焰/杜明霞/于春红)