韩国汇市：韩元/美元下跌，因美元持续上扬

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透首尔8月21日 - 韩国韩元周四早盘下跌，美元兑一篮子主要货币延续涨势触及11个月高位，此前市场从美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新公布的会议记录中觉察出央行立场在悄然趋于强硬。
美联储周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。
0210GMT时，韩元兑美元 报1,023.4。
周末前，美联储主席叶伦将在怀俄明州杰克森霍尔央行官员年会上讲话，投资者将予以关注。
0210GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,023.4 1,022.7
日圆/韩元 9.8412/488 9.8535
韩国公债期货 * 106.78 106.79
韩国综合股价指数 2,048.41 2,072.78
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 白云; 审校 杜明霞)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(