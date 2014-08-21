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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 11:05 BJT

韩国汇市：韩元/美元下跌，因美元持续上扬

路透首尔8月21日 - 韩国韩元周四早盘下跌，美元兑一篮子主要货币延续涨势触及11个月高位，此前市场从美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新公布的会议记录中觉察出央行立场在悄然趋于强硬。

美联储周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。

0210GMT时，韩元兑美元 报1,023.4。

周末前，美联储主席叶伦将在怀俄明州杰克森霍尔央行官员年会上讲话，投资者将予以关注。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,023.4 1,022.7

日圆/韩元 9.8412/488 9.8535

韩国公债期货 * 106.78 106.79

韩国综合股价指数 2,048.41 2,072.78

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 白云; 审校 杜明霞)
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