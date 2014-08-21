中国债市：同业存单将入SHIBOR报价团的考核，操作细节市场仍存疑问

路透上海8月21日 - 多位消息人士透露，中国央行近期召集了部分SHIBOR报价团成员召开会议，讨论SHIBOR报价团考核优化事宜，其中去年年底启动的同业存单业务，报价团成员的参与情况将纳入考核指标。

“SHIBOR机制本身并没有什么变化，主要是报价团考核的方式会做一些调整。”了解情况的消息人士透露。

消息人士介绍，同业存单发行的规模，以及同业存单二级交易的情况都将纳入考核。

SHIBOR对报价行实行淘汰制。央行SHIBOR工作小组每年对所有报价银行团成员的报价记录进行考评，确定淘汰更新方案，最迟于次年的第十个工作日公布。报价行被淘汰后，下一年度不得申请加入报价银行团。

此前考评的内容主要包括报价行拆借市场参与度、报价的基准性、创新能力、报价影响半径、报价的出勤率、报价的变动率、市场问卷调查等七方面。

但去年12月底推出的同业业务指标并不在列，同业存单的发行利率是参考SHIBOR进行定价。截止8月20日，已有48家银行披露年度计划，规模总计达1.3338万亿元人民币。

鉴于同业存单规模日益做大，因此市场人士对同业存单指标的纳入考核都持理解态度。

不过具体方式上，由于SHIBOR目前的报价是报价行的拆出价格，而同业存单从一级发行角度而言，是发行人的拆入价，对二级市场的购买方而言，才是拆出价。

因此同业存单业务的定价如何与SHIBbor的报价挂钩，市场人士还有诸多疑问。

为进一步发挥上海银行间同业拆放利率(Shibor)对市场利率引导作用，中国央行已自8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。

同时，简化Shibor报价期限品种，各报价行每交易日仅对隔夜、一周、两周、一个月、三个月、六个月、九个月和一年八个品种进行报价。