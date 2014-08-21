更正-《分析》中国PMI回落显经济动能趋弱，盼政策加油望逆回购重出

(内文小标后第一段国债期货价格应为“上涨”，非“下滑”)

* 持续正回购操作利率持稳，本周净投放110亿元

* 汇丰PMI初值显示经济动能趋弱

* 市场呼唤逆回购重出江湖

记者 毕晓雯

路透上海8月21日 - 迅速回升的中国银行间市场资金利率并未让央行为之动容，其公开市场操作本周仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。

但今日甫公布的汇丰中国制造业PMI初值创出三个月新低，经济增长有动能衰弱的迹象，市场因此认为央行公开市场应尽快恢复逆回购操作，以向市场传递明确的信息。

还有分析师指出，近期资金面的扰动因素较多，下周IPO重启后的第三批新股将密集招股，而国家有关部门正在查处土地财政的行为也会增加财政存款。鉴于此，央行应该有相应的措施对应。

“使用透明的市场工具增加基础货币供给有利于稳定市场预期，有四两拨千斤的效果。”平安证券固定收益部研究主管石磊表示。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。

周二公开市场进行了300亿元正回购，周四则进行了100亿元正回购。两次正回购期限均为14天，中标利率继续持稳于3.7%。本周公开市场共有510亿元到期资金投放。据此计算，当周累计净投放110亿元，为连续第二周净投放。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/haz62w

一国有大行交易员则指出，本周中小机构资金面都较紧张，但从货币利率较低，且每日资金均能出清可看出，市场仍处于平衡状态。

对于这一市场状况，他分析指出，“这个月的资金面波动比较明显，一方面是资金结构分布不均，中小机构杠杆较高；另一方面外汇占款也不一定如预期乐观。”

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。

**PMI指标露经济疲态**

在汇丰PMI指数公布后，中国国债期货价格迅速上涨，澳元出现下跌。石磊指出，实体经济增长指标再次下滑，库存处于较高位置，显示经济运行的动能比较弱。

“目前国内金融体系信用扩张低迷，银行出现惜贷现象，在外汇占款接近零增长环境下，基础货币的自然增长低迷，央行即使维持资金利率稳定，都需要不断增加基础货币的供给。“他称，用市场工具增加基础货币供给有利于稳定市场预期。

中金公司固定收益团队报告也指出，近期在货币政策层面，受IPO启动、外汇占款减少、8-10月土地财政审计导致土地出让金补缴带动财政存款上升等因素影响，资金面仍存在收紧趋势。

“央行未来可能会重启逆回购，或者再度使用定向降准等措施，来避免资金面的冲击，维持相对平稳的资金来助力经济回升。”该报告称。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 300

（周四） 100

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 10

正回购到期 500

逆回购到期 --

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