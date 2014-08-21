法国数据：经济活动陷入景气荣枯临界点，制造业表现为逾一年来最差

“法国情况并未好转但正在趋稳...至少比此前有所改善，”Markit资深经济学家Rob Dobson称，但他称制造业指数“相当疲弱”。

Markit的制造业PMI从47.8进一步降至46.5，为2013年5月以来最低，也逊于分析师预估均值47.8。

国内和出口市场的新订单减少也打压了制造业板块。