法国数据：经济活动陷入景气荣枯临界点，制造业表现为逾一年来最差

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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“法国情况并未好转但正在趋稳...至少比此前有所改善，”Markit资深经济学家Rob Dobson称，但他称制造业指数“相当疲弱”。
Markit的制造业PMI从47.8进一步降至46.5，为2013年5月以来最低，也逊于分析师预估均值47.8。
国内和出口市场的新订单减少也打压了制造业板块。
服务业稍有起色。服务业PMI从50.4升至51.1，好于预期的50.0，部分受助于新业务五个月以来首次增强。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 张明钧/艾茂林)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。