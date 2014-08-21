德国数据：8月综合PMI初值为54.9，预示第三季经济强劲扩张

“8月初值为德国民间部门提供了更为鼓舞人心的信号，产出和新订单都大幅增长，”Markit经济学家Oliver Kolodseike表示，并称这说明德国经济第三季将重返增长。

Markit资深经济学家Rob Dobson称，近期PMI调查说明德国经济第三季有望斩获0.7%的增长。

他表示，尚无广泛证据显示乌克兰危机重挫德国企业，尽管在欧盟中，德国是俄罗斯最大贸易伙伴。不过他称，部分企业暂停现有向俄交货订单，以观察其产品是否会受制裁影响。

服务业企业活动增速小于7月，乐观程度为近一年最低。部分受访者称这是由于经济放缓和明年计划出台的最低薪资。

不过服务业企业出现一些亮点，新订单增速快于7月，服务商也有信心继续增聘员工。