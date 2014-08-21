德国数据：8月综合PMI初值为54.9，预示第三季经济强劲扩张

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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“8月初值为德国民间部门提供了更为鼓舞人心的信号，产出和新订单都大幅增长，”Markit经济学家Oliver Kolodseike表示，并称这说明德国经济第三季将重返增长。
Markit资深经济学家Rob Dobson称，近期PMI调查说明德国经济第三季有望斩获0.7%的增长。
他表示，尚无广泛证据显示乌克兰危机重挫德国企业，尽管在欧盟中，德国是俄罗斯最大贸易伙伴。不过他称，部分企业暂停现有向俄交货订单，以观察其产品是否会受制裁影响。
服务业企业活动增速小于7月，乐观程度为近一年最低。部分受访者称这是由于经济放缓和明年计划出台的最低薪资。
不过服务业企业出现一些亮点，新订单增速快于7月，服务商也有信心继续增聘员工。
制造业增速小幅放缓，因产出和内外需订单增长放慢。企业连续第三个月削减岗位，同时减少采购，说明其预计未来几个月产出将会走弱。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 艾茂林/田建华)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。