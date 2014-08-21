欧元区数据：8月综合PMI初值跌至52.8，企业活动增长步伐放缓

**物价下滑**

7月欧元区消费者物价指数(CPI)较上年同期仅成长0.4%，为2009年10月来年率增幅最低，当时正值金融危机爆发的高潮，也落在欧央行低于1%的"危险区域"。

令人担心的是，企业连续第29个月削减价格，降价速度要快于7月。8月综合产出物价指数自49.0降至48.9。

欧元区8月制造业PMI聘雇指数初值为49.1，为九个月低点，7月为49.9，暗示企业预期境况并不会很快好转。

欧元区8月服务业PMI业务预期指数为58.6，创2013年8月以来最低，7月为61.7。

欧元区8月制造业PMI初值为50.8，为2013年7月以来最低，预估为51.3；7月为51.8。(完)