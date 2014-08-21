中国货币市场：主要回购利率多回落，但资金供需仍显紧平衡

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透上海8月21日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 多回落。隔夜和七天品种的开盘指导价仍在上午9点左右准时现身，但市场流动性仍现时紧时松的情况，随后的成交均价逐步抬升，七天品种尤为明显。
市场人士指出，资金面延续紧平衡的格局，而下周又将迎来新股集中IPO以及月末因素的扰动，流动性短期料难有明显改善。
“还行吧，早上紧点，现在好些了，这两天都这样，”上海一银行交易员称。
他谈到，尽管一些大行还在断断续续地出钱，但整体资金供给仍不算充沛，此外下周在新股申购以及月末来临的双重压力下，资金面依旧不乐观。
在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。
上海另一银行交易员则谈到，央行今日公开市场尽管正回购缩量操作，但因到期投放规模同样不大，对资金面的助益有限。
中国央行公开市场今日进行了100亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳在3.70%；路透计算显示，本周公开市场净投放110亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8292 2.8514 -2.22
七天 3.3909 3.4183 -2.74
14天 3.9793 4.0902 -11.09
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.7500 1.6550 +309.50
七天 3.9700 3.1300 +84.00
14天 4.6400 4.2550 +38.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0000 2.8500 +15.00
七天 3.5000 3.3100 +19.00
14天 4.2200 4.0500 +17.00
Shibor
其中:隔夜 2.8480 2.8330 +1.50
七天 3.3120 3.2460 +6.60
三个月 4.6786 4.6804 -0.18
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(