中国货币市场：主要回购利率多回落，但资金供需仍显紧平衡

路透上海8月21日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 多回落。隔夜和七天品种的开盘指导价仍在上午9点左右准时现身，但市场流动性仍现时紧时松的情况，随后的成交均价逐步抬升，七天品种尤为明显。

市场人士指出，资金面延续紧平衡的格局，而下周又将迎来新股集中IPO以及月末因素的扰动，流动性短期料难有明显改善。

“还行吧，早上紧点，现在好些了，这两天都这样，”上海一银行交易员称。

他谈到，尽管一些大行还在断断续续地出钱，但整体资金供给仍不算充沛，此外下周在新股申购以及月末来临的双重压力下，资金面依旧不乐观。

在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

上海另一银行交易员则谈到，央行今日公开市场尽管正回购缩量操作，但因到期投放规模同样不大，对资金面的助益有限。

中国央行公开市场今日进行了100亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳在3.70%；路透计算显示，本周公开市场净投放110亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8292 2.8514 -2.22

七天 3.3909 3.4183 -2.74

14天 3.9793 4.0902 -11.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.7500 1.6550 +309.50

七天 3.9700 3.1300 +84.00

14天 4.6400 4.2550 +38.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.8500 +15.00

七天 3.5000 3.3100 +19.00

14天 4.2200 4.0500 +17.00

Shibor

其中:隔夜 2.8480 2.8330 +1.50

七天 3.3120 3.2460 +6.60

三个月 4.6786 4.6804 -0.18