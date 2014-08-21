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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 16:40 BJT

表格：英国7月公共部门收支盈余97.06亿英镑，净借款为负10.99亿英镑

路透伦敦8月21日 - 英国国家统计局周四公布：

* 英国7月公共部门收支为盈余97.06亿英镑，上年同期为盈余143.09亿英镑

* 英国7月公共部门净借款为负10.99亿英镑，上年同期净借款负2.95亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2014年7月 2014年4/7月 2013年4/7月

公共部门净借款(PSNB) -1.099 29.579 28.202

公共部门收支短差(PSNCR) -9.706 -0.173 -33.233 (完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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