表格：英国7月公共部门收支盈余97.06亿英镑，净借款为负10.99亿英镑

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透伦敦8月21日 - 英国国家统计局周四公布：
* 英国7月公共部门收支为盈余97.06亿英镑，上年同期为盈余143.09亿英镑
* 英国7月公共部门净借款为负10.99亿英镑，上年同期净借款负2.95亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2014年7月 2014年4/7月 2013年4/7月
公共部门净借款(PSNB) -1.099 29.579 28.202
公共部门收支短差(PSNCR) -9.706 -0.173 -33.233 (完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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