国际油市：原油进入远期溢价模式，贸易商囤积库存待价而沽

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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这些船货显示出，在油价恶化的情况下，对部份贸易商而言，现在囤积库存也符合经济考量，尽管在巨型油轮(VLCC)费率坚稳之下，浮式储油仍不划算。
由于欧洲与亚洲炼油需求疲弱，大西洋盆地的原油过剩情况在夏季期间恶化。这使得实货原油价格下跌至多年低位，近月布兰特原油期货 也从逆价差翻转为正价差。
10月合约目前较11月合约折价0.71美元，11月合约又较12月合约 折价0.49美元，相当情况一直持续到2015年4月合约。
2014年12月合约与2015年12月合约的价差，也曾经差点进入正价差，Jakob表示，这是2010年以来最弱的情形。“如果2015下半年布兰特原油合约开始进入正价差，那么囤积库存将开始白热化，”Jakob表示。
交易员怀疑第三季需求回温程度是否足以结束正价差现象，部分交易员甚至表示需求将恶化，因炼油厂将开始进入季节性维修。(完) (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 张明钧/蔡美珍)
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