中国债市动态：现券收益率先跌后升，PMI数据利好昙花一现预期仍谨慎

路透上海8月21日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率先跌后升，整体稍略低于上日。交易员表示，今日在汇丰PMI数据创三个月新低影响下，现券买气略恢复，一度带动收益率下跌3-4bp(基点)，但随后资金面等因素令市场疑虑再起，债市收益率掉头走升。

他们并认为，今日央行公开市场正回购缩量，并实现小幅投放，虽一定程度稍安抚市场情绪，但对债市交投助益有限，考虑到未来资金仍面临月末叠加新股申购因素，机构心态重回谨慎。

“数据一出来，出来一波买盘，长债为主，现券收益率和IRS均有下了大概4bp左右，”上海一银行交易员称，"不过行情非常短暂，随后即开始反弹了2-3bp"。

他并称，出数据之前，市场成交非常清淡，机构静待数据结果揭晓，而现在来看谨慎预期仍旧主导市况，公开市场小幅净投放对机构交投影响并不大。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。

央行公开市场今日将进行100亿元人民币14天期正回购操作,利率持平于3.7%；路透计算显示，本周公开市场将净投放110亿元。

上海另一银行交易员表示，汇丰数据对债市影响昙花一现，大家对后市看法仍旧方向不明；短期资金面压力较大，感觉短债压力稍大于长端，但是宏观经济数据也不可能持续走差，监管层进一步发力稳定经济的举措也许箭在弦上。

证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

剩余期限约9.42年的国开行固息债140205券最新双边收益率报价 在5.05%/4.99%，上日尾盘为5.08%/5.00%。