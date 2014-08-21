台湾新债：巴克莱30年期美元零息债IRR以4.7%询价，预计发行6亿

路透台北8月21日 - 三位业内人士周四表示，巴克莱 将在台湾发行30年期美元零息债，IRR(内部报酬率)以4.7%询价，预计发行规模为6亿美元。

台湾国际板美元债发行热络，近日尚有美国花旗银行 30年期美元零息债完成定价，IRR为4.88%，发行规模为6亿美元。

柜买中心今日亦发布新闻稿表示，截至8月21日为止，今年国际债券申请上柜档数已达17档，发行金额约48亿美元，已超越2013年全年度发行档数(14档)及发行金额(约18亿美元)，达国际债券制度建置以来的历史新高。(完)