中国政策：促进旅游业改革发展，2020年增加值要占GDP超过5%--国务院

路透北京8月21日 - 为促进旅游业改革发展，中国政府提出加大财政金融扶持，支持旅游企业在股市和债市融资等措施，计划2020年境内旅游总消费额达到5.5万亿元，旅游业增加值占GDP的比重超过5%。

刊登在政府网的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》称，要加快推进旅游领域政企分开、政事分开，建立公开透明的市场准入标准和运行规则，打破行业和地区壁垒，使市场在资源配置中起决定性作用。

“支持符合条件的旅游企业上市，通过企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债务融资工具，加强债券市场对旅游企业的支持力度，发展旅游项目资产证券化产品。加大对小型微型旅游企业和乡村旅游的信贷支持。”《意见》称。

《意见》并表示，要将符合条件的旅游企业和项目纳入到国家支持服务业、中小企业、新农村建设、扶贫开发、节能减排等专项资金中去。同时政府引导并推动设立旅游产业基金。

加快旅游业改革发展，是适应消费升级和产业结构调整的必然要求，对于扩就业、增收入，推动中西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大。

国务院指出，计划到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值(GDP)的比重超过5%。

国务院强调称，要加快政府职能转变，进一步简政放权，使市场在资源配置中起决定性作用，切实发挥各类旅游行业协会作用，鼓励中介组织发展，推动旅游市场向社会资本全面开放。

“进一步深化对外合资合作，支持有条件的旅游企业‘走出去’，积极开拓国际市场。”《意见》并称，同时也要大力拓展入境旅游市场，采取政府购买服务等方式，逐步实现国家旅游宣传促销专业化、市场化。

研究促进外国人入境过境旅游签证便利化措施，推动符合规定条件的对外开放口岸开展外国人签证业务，逐步优化完善外国人72小时过境免签政策，推动外国人72小时过境免签城市数量适当、布局合理。

在土地政策方面，《意见》亦指出要优化土地利用政策，改革完善旅游用地管理制度，推动土地差别化管理与引导旅游供给结构调整相结合。

“在符合规划和用途管制的前提下，鼓励农村集体经济组织依法以集体经营性建设用地使用权入股、联营等形式与其他单位、个人共同开办旅游企业，修建旅游设施涉及改变土地用途的，依法办理用地审批手续。”《意见》提到，年度土地供应要适当增加旅游业发展用地。

此外，要切实落实职工带薪休假制度，并加强旅游基础设施建设，保障旅游安全；规范景区门票价格，严格控制价格上涨。

国务院一并发布了重点任务分工及进度安排表，将具体任务落实到了具体部门。（完）

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