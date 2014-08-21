港股业绩：华创中期净利按年减8.7%，磨合中国Tesco中短期不利获利

路透香港8月21日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周四表示，中期净利按年减少8.7%至9.29亿港元，且新收购的中国Tesco扭亏仍需时间，中短期内集团盈余将会有重大下降。

华创指出，今年5月与Tesco(乐购) 筹组合资企业后并入中国Tesco商店的亏损，中短期内双方磨合以及业务整合过程，将持续对零售业务表现造成影响，但对中长期展望仍然感到乐观。

华创2013年宣布与英国最大零售商Tesco成立合资企业，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务。根据协议，Tesco将把在内地经营的134间门店及19间购物商场注入合资公司。Tesco以注入资产和现金43.25亿港元认购合资公司股份，最终华创与Tesco将分别持有合资公司80%、20%股份。

华创早盘收市持平于23.95港元，表现略好于大盘恒生指数 的下跌0.92%。(完)

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