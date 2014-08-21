更正-日本债市：跟随美债走低，美联储会议记录捎来升息利空

(更正：因译文有误，内文第三段改为“央行不会购债”，非“央行也会购债”)
路透东京8月21日 - 日本政府公债价格周四下滑，跟随美债走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录显示升息可能更早到来。
一家日本大型银行售出大量当期五年期和10年期日债；在这之后，今天进行了月度4,000亿日圆(38.5亿美元)10年期和20年期非指标日债的增额标售。
日本央行未按大规模购买资产计划进行购债。通常在财务省标售日债当日，央行不会购债。
美元走强和日股上扬也对日债产生负面影响。美元兑日圆 最高升至4月以来高点103.96日圆，而日经指数 上扬0.7%。
美联储周三公布的7月29-30日会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。
这在周三提振美国10年期公债收益率(殖利率) 升至一周高点2.446%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.075% +0.5 0.070%
五年期公债 0.165% +1.0 0.155%
10年期公债 0.530% +2.0 0.510%
20年期公债 1.375% +2.5 1.350%
30年期公债 1.675% +2.0 1.655%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.88 -0.14 146.02
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 朱晓军；审校 张明钧/张荻)