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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 08:48 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月22日-8月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月18日当周

8月22日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.4%

央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.9% +1.8%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.7%

8月25日当周

8月25日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 60.9

服务业PMI 59.9 60.8

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 42.5 40.6

美国新屋销售(较前月) -- -8.1%

8月26日(二)

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 105.2

1230 美国耐久财订单 7月 +2.1% +1.7%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.9%

扣除国防的耐久财订单 +2.5% +1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 持平 +3.3%

1300 美国房价(较前月) 6月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.5%

美国房价指数 -- 212.4

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月 -0.1% -0.3%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.1%

房价指数(较上年同期) +8.6% +9.3%

1400 美国消费者信心指数 8月 90.0 90.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正7

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 8月 -- 21.5

8月27日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月20日当周 -- 342.4

再融资指数 -- 1358.0

8月28日(四)

1230 美国企业获利 第二季 +4.3% -16.3%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字123.9

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.8% +4.0%

最终销售 +2.6% +2.3%

消费者支出 -- +2.5%

GDP隐性平减指数 +2.0% +2.0%

核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月23日当周 -- 29.8

四周均值(万人) -- 30.1

续请失业金人数(万人) 8月16日当周 -- 250

1400 美国成屋待完成销售指数 7月 -- 102.7

成屋待完成销售指数(较前月) +0.1% -1.1%

8月29日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 7月 -- +1.8%

1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.2%

个人所得(较前月) +0.3% +0.4%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.3%

GDP环比年率 -- +1.2%

加拿大GDP(较前月) 6月 -- +0.4%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.0%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 55.0 52.6

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 81.5 79.2

现况指数 97.0 99.6

预期指数 72.0 66.2 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张荻)
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