《全球主要央行动态》--8月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月14日-8月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

--美联储周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。根据美联储7月29-30日会议记录，多数美联储官员希望有更多的证据后，才改变其对何时应升息的看法。会议记录指出，“劳动市场情况已明显变得更接近中长期正常情况”。而决策人士“大都同意”就业市场复原速度较预期为快。。

--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五表示，美联储不应犯过早退出超宽松货币政策的错误，并警告称，通胀下行的风险可能抑制美国经济复苏。只要通胀维持在低位，美联储就应维持其货币刺激措施。柯薛拉柯塔并预计，通胀在2018年前将低于联储设定的2%目标位。

**欧洲**

--欧洲央行在周四公布的月报中再次表示，认为“已然升高”的地缘政治风险对欧元区经济增长前景构成威胁，强调若有必要会采取更多措施。一如以往，该行的月报和货币政策声明如出一辙。月报指出，“地缘政治风险升高，以及新兴经济体和全球金融市场的发展情况，可能对经济情况不利，包括对能源价格和欧元区产品的全球需求造成冲击。”

--德国央行周一表示，在今年余下时间，欧元区经济的增长速度料慢于此前预期，因乌克兰等地的冲突打压企业信心。欧元区经济第二季意外停滞，受累于德国增速下滑和法国经济裹足不前，令外界再度呼吁欧洲央行进一步出台大规模购债等刺激措施。但德国央行还对金融或房地产市场过热，以及使政府改革经济的激励最小化的风险提出警告。

**英国**

--英国央行决策官员三年以来首次在利率问题上出现分歧，两名委员意外投票赞成收紧政策，这可能重新燃起外界对2014年年内升息的臆测。英国央行周三公布的8月6-7日会议记录显示，英国央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂，投票赞成将利率从0.5%上调至0.75%。这也结束了MPC历来连续一致通过决议的最长纪录。

--英国央行周三表示，决策官员已经开始讨论如何结束金融危机时期的措施，这些措施将隔夜货币市场利率与央行的官方利率挂钩。央行指出，若指标利率调升，“近期”可能沿用2009年引入的现行框架。

--英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。卡尼在周三央行通胀季度报告中暗示，央行仍保持或在明年初升息的大方向，但前提是薪资增长加快。他对星期日泰晤士报说：“我们一定要有信心，要相信(在利率上调前)实质薪资将会持续增长。我们不必非等到那成为现实后再采取行动。”

**澳洲**

--澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，处于纪录低位的利率正在支持需求，但目前最需要的还是企业开始扩张业务，以推动经济进一步增长。史蒂文斯在国会发表半年度证词时称，如果企业开始扩张，则央行作出的低于平均水准的经济增长预估“将很可能偏于保守”。经济需要“更多的所谓‘动物精神’，来支撑矿产行业之外的现有资产库存扩充。”。

--澳洲央行认为澳洲经济前景存在很大的不确定性，因此可能在一段时间内维持利率在纪录低位不变。该行8月5日会议记录显示，央行称就业市场存在“明显”的劳力闲置情况。到此次会议为止，澳洲央行已有整整一年没有调整过利率。“货币政策委员们指出，经济前景不可避免地面临很高的不确定性...，”会议记录称。

**其他**

印尼央行周四在政策会议上维持指标利率在7.50%不变，一如广泛预期。

泰国央行公布最新会议记录显示，由于政府推迟支出及经济改革可能造成的短期影响，该国经济成长或许会略低于先前预期。

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)表示，如果该国通胀前景走弱，可能需要更加宽松的货币政策。 (完)

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......