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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 13:45 BJT

国际油市：布兰特原油跌破102美元，受中国增长及供应过剩担忧打击

0503GMT时，布兰特10月原油期货 跌0.33美元，至每桶101.95美元，前一交易日收高0.72美元。

美国原油期货在1月以来最低位93.20美元附近交投，当日跌0.25美元，此前近月合约转为10月。

全球经济成长放缓的迹象令外界忧虑，市场上石油供大于求。

布兰特原油期货已较6月中旬跌逾10美元，因投资者对伊拉克和利比亚相关的供应风险忧虑减少。

利比亚已从该国最大港口恢复出口，沙特阿拉伯则将7月石油产量提高至每日1,000万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/于春红; 审校 龚芳)
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