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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 13:38 BJT

香港股市：中国数据打压恒指早盘下跌，但中兴通讯受财报激励跳涨

路透香港8月21日 - 香港股市周四早盘下跌，此前一项民间调查初值显示中国制造业增长8月放缓至三个月低点，加深了中国经济益发疲软的忧虑。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。

截至中午时分，港股恒生指数 跌0.9%，报24,927.05点。恒生国企指数 下挫1.4%。如果维持跌势，将是六周来单日最大跌幅。

香港永丰金融集团研究负责人Mark To表示，获利了结在周四相当明显，PMI调查则是触发点。

煤炭股普遍疲弱，此前中国发改委下令地方政府加强监管规范煤炭产出，并严惩超能生产的矿商。

中国神华H股 下跌1.9%。

中兴通讯 盘初跳涨逾5%至去年12月初以来最高水准，中午时分上涨2.5%。该公司周三公布上半年实现净利润11.28亿元人民币，同比劲增263.92% 。(完)
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