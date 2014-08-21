香港股市：中国数据打压恒指早盘下跌，但中兴通讯受财报激励跳涨

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透香港8月21日 - 香港股市周四早盘下跌，此前一项民间调查初值显示中国制造业增长8月放缓至三个月低点，加深了中国经济益发疲软的忧虑。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。
截至中午时分，港股恒生指数 跌0.9%，报24,927.05点。恒生国企指数 下挫1.4%。如果维持跌势，将是六周来单日最大跌幅。
香港永丰金融集团研究负责人Mark To表示，获利了结在周四相当明显，PMI调查则是触发点。
煤炭股普遍疲弱，此前中国发改委下令地方政府加强监管规范煤炭产出，并严惩超能生产的矿商。
中国神华H股 下跌1.9%。
中兴通讯 盘初跳涨逾5%至去年12月初以来最高水准，中午时分上涨2.5%。该公司周三公布上半年实现净利润11.28亿元人民币，同比劲增263.92% 。(完)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(