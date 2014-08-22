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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 10:40 BJT

新债招标：中国六个月贴现国债加权收益率3.9556%--业内人士

路透北京8月22日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.9556%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9864%，投标倍数为2.53倍。

该期债为财政部今年第四期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债8月25日开始计息，招标结束至8月27日进行分销，8月27日起上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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