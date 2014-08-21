《国际主要央行公开市场操作一览》--8月21日

路透上海8月21日 - 美联储(FED)7月29日-30日议息会议后发布声明，将每月购债规模由350亿美元缩减至250亿美元，仍势将在今秋结束购债，并重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的；同时上调了对美国经济的评估，但再度确认不急于升息。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/19 买入公债 2.85 11/15/2024 - 02/15/2031

8/18 买入公债 10.94 02/15/2036 - 08/15/2044

8/14 买入公债 17.92 05/15/2019 - 04/30/2020

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/20 隔夜逆回购 -1,504.44 0.05%

8/19 隔夜逆回购 -1,431.28 0.05%

8/18 隔夜逆回购 -1,358.42 0.05%

8/15 三天逆回购 -1,167.83 0.05%

8/14 隔夜逆回购 -1,219.78 0.05%

在2014年8月13日-9月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--美联储周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。根据美联储7月29-30日会议记录，多数美联储官员希望有更多的证据后，才改变其对何时应升息的看法。会议记录指出，“劳动市场情况已明显变得更接近中长期正常情况”。而决策人士“大都同意”就业市场复原速度较预期为快。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/19 七天期反向交易 1,076.123 0.15%(固定利率)

8/20 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行在周四公布的月报中再次表示，认为“已然升高”的地缘政治风险对欧元区经济增长前景构成威胁，强调若有必要会采取更多措施。一如以往，该行的月报和货币政策声明如出一辙。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 151,120

上周三 150,010

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当期变化 +1,110

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--暂无

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行228亿台币存单。与当日存单到期金额16亿相较，存单发行余额增加212亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,849.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,850.2亿相较，存单发行余额减0.7亿。