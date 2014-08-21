敬告客户：《张涛专栏》坐在米缸外数米系列--PDF版本****

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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亲爱的客户，您好：
近期市场有关定向降准、再贷款、PSL等多项央行的新工具议论较多，其中有质疑的，也有赞许的，由此产生了关于央行货币政策框架和调控思路是否变化的讨论。
在此，路透特为您发送中国建设银行金融市场部、路透中文特邀专栏作家张涛的系列文章，帮助您更好地理解，中国经济转型期，货币政策、财政政策的关系。
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。