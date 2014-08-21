敬告客户：《张涛专栏》坐在米缸外数米系列--PDF版本****

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近期市场有关定向降准、再贷款、PSL等多项央行的新工具议论较多，其中有质疑的，也有赞许的，由此产生了关于央行货币政策框架和调控思路是否变化的讨论。

在此，路透特为您发送中国建设银行金融市场部、路透中文特邀专栏作家张涛的系列文章，帮助您更好地理解，中国经济转型期，货币政策、财政政策的关系。

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