香港个股：华创预估中国TESCO需时3-5年始达收支平衡，较先前预估长

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透香港8月21日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周四表示，预估甫收购的中国TESCO需时三至五年始达收支平衡。此较先前预估盈利的时间长。
华创稍早表示，今年5月与Tesco(乐购) 筹组合资企业后并入中国Tesco商店扭转亏损仍需时间，中短期内集团盈余将会有重大下降，但公司对中长期展望仍然感到乐观。
公司今年3月时预告该合资公司可在5月获批，并估计两至三年内盈利。 。(完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (采访 郭经伟／张亚璇；撰写 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。