香港个股：华创预估中国TESCO需时3-5年始达收支平衡，较先前预估长

路透香港8月21日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周四表示，预估甫收购的中国TESCO需时三至五年始达收支平衡。此较先前预估盈利的时间长。

华创稍早表示，今年5月与Tesco(乐购) 筹组合资企业后并入中国Tesco商店扭转亏损仍需时间，中短期内集团盈余将会有重大下降，但公司对中长期展望仍然感到乐观。

公司今年3月时预告该合资公司可在5月获批，并估计两至三年内盈利。 。(完)

浏览华润创业其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (采访 郭经伟／张亚璇；撰写 李珊珊; 审校 杨淑祯)