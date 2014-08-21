中国股市：沪综指续收跌，PMI数据令经济复苏信心出现波折

路透上海8月21日 - 中国股市沪综指周四继续小幅收跌。分析师指出，今日汇丰公布的8月中国制造业PMI初值数据较弱，令投资者对中国经济复苏的信心出现波折，再加上前两天大盘出现上攻乏力迹象，股指今日顺势回调。

沪综指 收报2,230.458点，跌9.753点或0.44%，昨日曾创下逾八个月来的盘中新高；上证A股今日成交1,406亿元人民币，上日为1,394亿元。

“今日的走势跟数据有关，大家担心经济复苏不确定，毕竟本轮行情启动，经济复苏是一个重要条件。”华泰证券分析师周林表示。

他并预计，大盘短期的回调幅度应有限，这波反弹行情还未结束。

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。