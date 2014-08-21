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市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 14:53 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：反弹上看1.6600上方，然须慎防回档

0640 GMT

* 英镑/美元盘中反弹上看1.6600上方

* 昨日起多头兴起，但隔夜再次下滑；停止单位于1.6555下方

* 1.6564低点一度承压

* 日线指标过度，警惕进一步走软

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/waz62w(完)

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