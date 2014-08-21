《汇市简讯》英镑/美元：反弹上看1.6600上方，然须慎防回档

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
0640 GMT
* 英镑/美元盘中反弹上看1.6600上方
* 昨日起多头兴起，但隔夜再次下滑；停止单位于1.6555下方
* 1.6564低点一度承压
* 日线指标过度，警惕进一步走软
* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/waz62w(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。