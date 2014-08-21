《财经洞察》中国国企混合所有制改革应留给民营企业更多发挥空间

* 民营企业拥有国企亟需的市场化经营机制

* 财务投资者更倾向做“搭便车”的沉默投资人

* 国企民企产业协同发展空间广阔

* 民企参与国企混合所有制改革正当其时

作者 谢衡

路透北京8月21日 - 在中国正在推行的国有企业混合所有制改革中，民营企业在资金实力上可能弱于中外资本大鳄，在体量上也与被投资方--大型国企不在一个级别，但其拥有的市场化经营机制和丰富的实业经验，恐怕才是激活国企未来发展的催化剂。

同样坐在董事会的席位上，财务投资者股东和实业投资者股东的想法、态度，以及具体操作的方式恐怕都会不尽相同。财务投资者看重的是分红所得，或者是在项目IPO之后，找合适的时机退出，更可能倾向于做一个“搭便车”的沉默投资人。

而实业资本的股东，自身具备相应的行业管理经验，寻求的是两家公司产业协同发展，实现长期共赢的局面。

所以，在国有企业混合所有制改革中，理应留给产业资本、民营企业可以施展手脚的一席之地。

以亚洲最大炼油商--中国石化 销售公司目前正在推进的混合所有制改革看，进入最后一轮竞标的有资金雄厚的中外财务投资者，也有相关经验丰富、但报价可能保守的民营企业。

对于引入的投资者，中石化董事长傅成玉亦曾表示，投资主要有两类：一是战略投资，即能为中石化带来技术、管理、市场、新业务等，能让公司增值；二是财务投资。对于中石化而言，将优先引入战略投资者，然后才是财务投资者。

中石化集团在《财富》2014年全球财富500强企业中排名第三，垄断行业受益令中石化绝对谈不上“缺钱”。不过中石化要想提高利润，必须大胆改革，比如精简人员和关停位置欠佳的加油站。此外，该公司还需要减少对油品零售业务的严重依赖。

中石化销售公司通过出让股份，引入零售商作为合作伙伴或战略投资者，最重要的目的就是帮助其改善采购管理、成本控制和人员激励，并进军快餐等新领域。

**产业协同发展的空间广阔**

在有相关业务完全市场化经营、管理经验的民营企业家看来，中石化的零售业务领域，需要改进的地方不胜枚举。这也就意味着，如果中石化能够与相关企业展开实质性的业务合作，转变零售网点的经营管理机制，未来就将获得的巨大增长空间。

中石化公告显示，其销售公司目前拥有加油站超过3万座，分布在中国的大中城市、乡镇，以及高速公路和省道两旁。而那些设立在中石化加油站中的便利店，绝大多数疏于管理，货品（且绝大部分是食品饮料）被随意堆放、落满灰尘，且价格要远高于一般的便利店。

这些表面上的问题解决起来十分简单，比如提高订单准确率就可大大减少货物的堆积。更简单的，多做几个推拉式货架，也可以干净整齐地摆放货物。

这些原本是管理者多提一个要求就能办到的事情，但实际的情况是，中石化遍布全国的庞大销售网络并没有实现垂直管理，除了有一个统一的LOGO，各个省级公司、市级公司，再到更基层的分支组织架构分散且互相隔离，一直是“各村都有自己的高招儿”。

这样的结果就是，每家易捷便利店的日平均收入仅1,000多元人民币。而市场上一般的连锁便利店，一天如果没有2万元的销售收入，根本无法生存下去。中石化加油站的销售收入有99%以上来自于售油，而西方加油站的非油业务，可以占到一座加油站利润的50%以上。

面对这样的局面，财务投资者，且可以预见将会是非常分散的财务投资者，哪一家有足够的动力去聘请一位行业专家或者职业经理人，来推动改革并实际操作易捷便利店的经营管理？心甘情愿为别的投资者搭便车，付出成本？

而民营企业本身就具备中石化零售板块所需要的相关行业管理经验。比如中石化已经发放的1.08亿张充值卡，除了用于目前的加油和便利店购物外，与腾讯 在大数据开发和应用层面展开合作，无疑将大大提升该加油卡的附加价值和使用范围。

不过所有理论上可以提升的空间，要转变为现实增长的利润，一个最重要的前提就是，切实保证民营企业拥有足够的话语权，特别是在中石化拥有70%的绝对控股权，而单一民营企业最终可能仅持有剩余30%中非常微小部分股权的现实情况下。

实际上，参与此次中石化销售板块股权竞标的民营企业，想法也十分现实。并不奢望能够一举实现对中石化销售公司的整体改造，只希望能在入股之后，先实现在某一个地区成立合资公司，将当地易捷便利店的经营管理权完全交给合资公司运作。

所以，这就需要中石化的高层有决心实施真正的制度创新，来保证此次混合所有制引资招标结束后，民营企业的希冀，不仅仅是一厢情愿的想象。

**民营企业参与正当其时**

当前，中国经济增长乏力，推动国企混合所有制改革，是释放改革红利的重要举措，如操作得当，无疑将进一步激发中国经济发展的潜力。而另一方面，经过了近30年锤炼的中国民营企业，亦正当其时，自身的综合实力已足以支撑参与这一重要的历史机遇。

中国工商联最新公布的“中国民营企业500强”报告显示，2013年中国民营企业500强的资产总额已达到110,227.03亿元，同比增长21.28%。

随着中国民营企业管理的资产规模快速增长，其管理能力亦得到相应提升。

中国政府此前推出的4万亿经济刺激计划，曾导致“国进民退”，很多领域产能过剩。这虽挤压了民营企业发展空间，但却迫使中国的民营资本加快走出去的脚步。经过几年的历练，中国的民营企业家更加了解国际市场规则、具有全球化的视野和跨国经营管理经验。

此外，随着中国市场经济的发展，各项法律法规亦更加完善，令民营资本可更加公平地参与市场竞争。这些都让民营资本在面对体量庞大、地位强势的国有企业时，更有实力和信心。

而如果在这些条件都未具备之前，早几年前就放开国有企业混合所有制改革，恐怕最后真正得利的只能是那些权贵资本。

但亦有观察家担心，当民营资本进入了大型国企，帮助对方建立起了市场化的经营机制，并实现了新一轮的增长之后，政府的有形之手会再度伸出来，要么把民营资本吞没，或者将其排挤到游戏之外。

其实，民营企业家也不是没有这样的顾虑。因此，以市场化、法制化的方式，将改革的红利固化下来，对于激发民营企业以更大的热情参与这一轮国有企业混合所有制改革，就显得非常重要。