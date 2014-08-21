台湾央行：共发行7,615.3亿台币存单，存单发行余额减233.5亿

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透台北8月21日 - 台湾央行周四公布，共发行7,615.3亿台币存单。与今日存单到期金额7,848.8亿相较，存单发行余额减233.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 7,546.8
91天期 0.93 54.5
182天期 1.05 14.0
央行上日共发行228亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,482.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负64亿台币，累积超额准备为负1,219亿台币、加计前期1%的超额准备为173亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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