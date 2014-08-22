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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 08:40 BJT

台湾数据：7月季调失业率3.95%，创逾六年来低位--主计总处

路透台北8月22日 - 台湾主计总处周五公布，7月经季节调整后失业率为3.95%，较上月3.97%为低，也是逾六年以来的低位。

季调失业率的前低为2008年6月，当时季调失业率同为3.95%。至于7月未经季节调整的失业率则为4.02%，上月为3.92%。

以下为6月经季调失业率相关细节：

7月 6月

失业率(%) 3.95 3.97

总劳动人口(千人) 11,532 11,525

就业者(千人) 11,076 11,067

失业者(千人) 456 457(完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(here) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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