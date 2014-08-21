《汇市解析》技术面及价位预测

路透华沙8月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日跌破2013年11月低位1.3295，并触及2012年-14年升势的38.2%费波纳奇回档技术位1.3249，后续料下探9月低位1.3105和心理关口1.3000区域。次要阻力位在1.3333/36附近，三个月跌势线切入位1.3429构成更为重要的阻力位。

美元/日圆：眼下升穿3月高点103.77，未来需关注4月高位104.13，加上78.6%回档位104.45，预计这将是2014年高点105.45最后的屏障。次要支撑位在7月高点103.15附近。只要美元/日圆保持在近期8月低点101.51上方，我们就仍维持看多的观点。

英镑/美元：英镑快速下滑并跌至四个月低点1.6565，位于61.8%费波纳奇回档技术位1.6611以及2月末低点1.6585下方。关注4月低点1.6558，若跌破该水准，未来将下探3月低点1.6467/54以及78.6%的费波纳奇回档技术位。长期内预计英镑将跌向1.6000。次要阻力位在200日移动均线上方1.6677，以及两个月跌势线1.6731上。只要英镑被该水准抑制，就会面临抛售。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3267 1.3258 +0.07 -3.48 1.3745

美元/日圆 103.83 103.73 +0.10 -1.40 105.30

欧元/日圆 137.73 137.58 +0.11 -4.77 144.63

美元/瑞郎 0.9126 0.9131 -0.05 +2.22 0.8928

英镑/美元 1.6577 1.6594 -0.10 +0.13 1.6556

美元/加元 1.0971 1.0966 +0.05 +3.31 1.0620

澳元/美元 0.9275 0.9286 -0.12 +4.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8375 0.8372 +0.04 +2.06 0.8206

欧元/瑞郎 1.2110 1.2113 -0.02 -1.31 1.2271

欧元/英镑 0.8003 0.7992 +0.14 -3.54 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1569 9.1654 -0.09 +3.50 8.8474

美元/挪威克朗 6.1499 6.1926 -0.69 +1.38 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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