港股业绩：利丰中期净利按年增加16%，但核心经营溢利下滑

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透香港8月21日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰 周四表示，2014年中期净利为1.11亿美元，较上年同期的0.96亿美元成长16%。
不过，其中期核心经营净利按年减少9%至2.27亿美元，核心经营溢利率由2.9%跌至2.6%，主要因该公司为落实三年业务发展计划在人力、基建及服务项目的投入所带来的策略性额外支出所致。
为沃尔玛 和Target 等采购的利丰另公布，撇除已终止经营业务的中期净利按年增长45%至2.10亿美元，其中包括或然收购代价回拨所得的非现金收益0.98亿美元。
利丰并表示，为了开发未来业务增聘人手，新建办公室以及资讯科技基建等开支，将令2014年的核心经营溢利沟成负面影响。
利丰今年将其环球品牌及授权业务分支--利标品牌有限公司 分拆出来，于7月9日上市。根据上市文件，利标去年的净利按年升3.1倍，达1.135亿美元。
利丰今日逆势收升0.96%至10.48港元，表现优于大盘恒生指数 的下跌0.66%。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。