港股业绩：利丰中期净利按年增加16%，但核心经营溢利下滑

路透香港8月21日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰 周四表示，2014年中期净利为1.11亿美元，较上年同期的0.96亿美元成长16%。

不过，其中期核心经营净利按年减少9%至2.27亿美元，核心经营溢利率由2.9%跌至2.6%，主要因该公司为落实三年业务发展计划在人力、基建及服务项目的投入所带来的策略性额外支出所致。

为沃尔玛 和Target 等采购的利丰另公布，撇除已终止经营业务的中期净利按年增长45%至2.10亿美元，其中包括或然收购代价回拨所得的非现金收益0.98亿美元。

利丰并表示，为了开发未来业务增聘人手，新建办公室以及资讯科技基建等开支，将令2014年的核心经营溢利沟成负面影响。

利丰今年将其环球品牌及授权业务分支--利标品牌有限公司 分拆出来，于7月9日上市。根据上市文件，利标去年的净利按年升3.1倍，达1.135亿美元。

利丰今日逆势收升0.96%至10.48港元，表现优于大盘恒生指数 的下跌0.66%。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)